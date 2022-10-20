Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost" в Зангиланском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств были проинформированы о комплексе.

Затем была представлена концертная программа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на мероприятии.

Затем главы государств разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost".

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