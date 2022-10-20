https://news.day.az/officialchronicle/1505004.html Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost" в Зангиланском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств были проинформированы о комплексе.
Затем была представлена концертная программа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на мероприятии.
Затем главы государств разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost".
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