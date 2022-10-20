Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент железнодорожной станции Гумлаг в Джебраиле

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент станции Гумлаг, расположенной на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, проходящем через Джебраильский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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