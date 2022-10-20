Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии закладки фундамента Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, «Умного питомника» и комплекса «Лес дружбы»

20 октября состоялась церемония закладки фундамента Комплекса "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", "Умный питомник" и "Лес дружбы", который будет создан на территории Джебраильского района, на территорию выпущены 15 голов джейранов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал глав государств о предстоящей работе в комплексе.

Затем президенты Азербайджана и Турции посадили деревья на территории.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустили на территорию джейранов.

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