Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии закладки фундамента Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, «Умного питомника» и комплекса «Лес дружбы» - ФОТО
20 октября состоялась церемония закладки фундамента Комплекса "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", "Умный питомник" и "Лес дружбы", который будет создан на территории Джебраильского района, на территорию выпущены 15 голов джейранов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал глав государств о предстоящей работе в комплексе.
Затем президенты Азербайджана и Турции посадили деревья на территории.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустили на территорию джейранов.
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