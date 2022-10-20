https://news.day.az/officialchronicle/1505042.html В городе Джебраил проходит церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В городе Джебраил проходит церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20 октября в городе Джебраил проходит церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развеваются государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции выстроен почетный караул.
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