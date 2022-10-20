https://news.day.az/officialchronicle/1505080.html Президент Ильхам Алиев: На освобожденных территориях турецкие компании работают наравне с нами
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных территориях турецкие компании работают наравне с нами
На освобожденных территориях турецкие компании работают наравне с нами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в четверг, в частности, сказал 20 октября Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для печати в городе Джебраил.
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