Президент Ильхам Алиев: Сегодня очередное торжество турецко-азербайджанского единства, братства

Сегодня очередное торжество турецко-азербайджанского единства, братства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 октября Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для печати в городе Джебраил.

Новость обновляется