https://news.day.az/officialchronicle/1505123.html Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, дружба проявляются в каждой сфере
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, дружба проявляются в каждой сфере
Турецко-азербайджанское единство, дружба проявляются в каждой сфере.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 октября Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для печати в городе Джебраил.
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