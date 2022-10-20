Турция готова быть рядом с Азербайджаном во всех проектах в Карабахе.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с совместным с Президентом Ильхамом Алиевым заявлением для печати в городе Джебраил.

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