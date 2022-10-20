Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

20 октября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Зангиланском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана проводил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.