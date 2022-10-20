https://news.day.az/officialchronicle/1505139.html Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
20 октября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Зангиланском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана проводил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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