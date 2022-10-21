В Азербайджане будет отмечено 130-летие Ахмеда Бакиханова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с празднованием 130-летия видного представителя азербайджанской музыкальной культуры, мастера тара и искусного педагога, народного артиста Ахмеда Бакиханова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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