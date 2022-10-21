Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта Университета Италия-Азербайджан

21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта Университета Италия-Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.