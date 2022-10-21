https://news.day.az/officialchronicle/1505305.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта Университета Италия-Азербайджан
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта Университета Италия-Азербайджан
21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта Университета Италия-Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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