https://news.day.az/officialchronicle/1505307.html Создается Наблюдательный совет для контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша – Указ
Создается Наблюдательный совет для контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша – Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности Управления государственного заповедника города Шуша и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики №1375 от 22 июня 2021 года "О создании Управления государственного заповедника города Шуша".
Согласно указу, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет в составе пяти членов, включая председателя.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре