Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Управления государственного заповедника города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета

Айдын Керимов - специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе

Члены Наблюдательного совета

Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджана

Эльнур Алиев - первый заместитель министра культуры Азербайджана

Намиг Гумметов - первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре

Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.