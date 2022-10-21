https://news.day.az/officialchronicle/1505356.html Багдад Амреев награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
Багдад Амреев награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Багдада Амреева орденом "Достлуг".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность на посту генерального секретаря Организации тюркских государств и особые заслуги в развитии партнерских связей между Азербайджаном и странами-членами организации Багдад Амреев награждается орденом "Достлуг".
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