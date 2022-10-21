Багдад Амреев награжден орденом "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Багдада Амреева орденом "Достлуг".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность на посту генерального секретаря Организации тюркских государств и особые заслуги в развитии партнерских связей между Азербайджаном и странами-членами организации Багдад Амреев награждается орденом "Достлуг".