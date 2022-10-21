https://news.day.az/officialchronicle/1505395.html Утвержден Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Утвержден Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности Агентства информационно-коммуникационных технологий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Указу, в связи с обеспечением исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2021 года №1464 "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи в Азербайджанской Республике" утверждается "Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий".
Новость обновляется
С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре