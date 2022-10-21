Утвержден Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности Агентства информационно-коммуникационных технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Указу, в связи с обеспечением исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2021 года №1464 "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи в Азербайджанской Республике" утверждается "Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий".

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С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.