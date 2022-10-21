https://news.day.az/officialchronicle/1505409.html Президент Ильхам Алиев: Тюркский мир намного шире границ национальных государств, входящих в Организацию тюркских государств
Президент Ильхам Алиев: Тюркский мир намного шире границ национальных государств, входящих в Организацию тюркских государств
Тюркский мир намного шире границ национальных государств, входящих в Организацию тюркских государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.
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