https://news.day.az/officialchronicle/1505410.html Президент Ильхам Алиев: Безопасность, права, благополучие азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, имеют для нас большое значение
Президент Ильхам Алиев: Безопасность, права, благополучие азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, имеют для нас большое значение
Безопасность, права, благополучие азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, имеют для нас большое значение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.
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