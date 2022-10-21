Президент Ильхам Алиев: Мы сделаем все возможное, чтобы азербайджанцы, оказавшиеся вдали от нашего государства, сохранили азербайджанский язык

Мы сделаем все возможное, чтобы азербайджанцы, оказавшиеся вдали от нашего государства, сохранили азербайджанский язык.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

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