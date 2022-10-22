Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Венгрии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Венгрии Каталин Новак по случаю национального праздника страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны, передаю самые искренние и добрые пожелания.

Нынешний уровень динамично развивающихся азербайджано-венгерских отношений вызывает удовлетворение. Наши политические связи высокого уровня сопровождаются плодотворным взаимовыгодным сотрудничеством в экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений, носящих характер стратегического партнерства, расширение сотрудничества в рамках международных структур, в частности Европейского Союза.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Венгрии - постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.