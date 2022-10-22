Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень динамично развивающихся азербайджано-венгерских отношений вызывает удовлетворение

Нынешний уровень азербайджано-венгерских отношений вызывает удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Венгрии Каталин Новак по случаю национального праздника страны.

"Наши политические связи высокого уровня сопровождаются плодотворным взаимовыгодным сотрудничеством в экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений, носящих характер стратегического партнерства, расширение сотрудничества в рамках международных структур, в частности Европейского Союза",- говорится в письме.