Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов, ставших чемпионами мира

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских шахматистов Говхар Бейдуллаеву и Абдуллу Гадимбейли, ставших чемпионами мира.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли! От души поздравляю вас с блестящей победой! Горжусь вами! Спасибо вам за ваш труд и волю! Азербайджану к лицу Победы!"