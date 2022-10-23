https://news.day.az/officialchronicle/1505737.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов, ставших чемпионами мира - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов, ставших чемпионами мира - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских шахматистов Говхар Бейдуллаеву и Абдуллу Гадимбейли, ставших чемпионами мира.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли! От души поздравляю вас с блестящей победой! Горжусь вами! Спасибо вам за ваш труд и волю! Азербайджану к лицу Победы!"
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