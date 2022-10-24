https://news.day.az/officialchronicle/1505909.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию
24 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в тбилисском Международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и другие официальные лица.
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