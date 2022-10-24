https://news.day.az/officialchronicle/1505983.html Президент Ильхам Алиев: В этом году объем грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном увеличился на 75 процентов
Президент Ильхам Алиев: В этом году объем грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном увеличился на 75 процентов
В этом году объем грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном увеличился на 75 процентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 24 октября, выступая с заявлением для печати вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили после ознакомления с выставкой "Наследие Карабахского ханства" во дворце Мухрани (Château Mukhrani) в районе Мцхета.
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