Президент Ильхам Алиев: Если Армения подпишет мирный договор, на Южном Кавказе наступит мир

Если Армения подпишет мирный договор, на Южном Кавказе наступит мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 24 октября, выступая с заявлением для печати вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили после ознакомления с выставкой "Наследие Карабахского ханства" во дворце Мухрани (Château Mukhrani) в районе Мцхета.

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