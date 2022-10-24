https://news.day.az/officialchronicle/1506004.html Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии приняли участие в культурной программе в шато Мухрани - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии приняли участие в культурной программе в шато Мухрани - ФОТО
24 октября в комплексе шато Мухрани в Мцхетском районе Грузии была представлена культурная программа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
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