Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии приняли участие в культурной программе в шато Мухрани

24 октября в комплексе шато Мухрани в Мцхетском районе Грузии была представлена культурная программа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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