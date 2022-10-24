Состоялся совместный рабочий обед Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Гарибашвили

24 октября в шато Мухрани в Мцхетском районе состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.