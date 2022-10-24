https://news.day.az/officialchronicle/1506045.html Состоялся совместный рабочий обед Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Гарибашвили
Состоялся совместный рабочий обед Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Гарибашвили
24 октября в шато Мухрани в Мцхетском районе состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
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