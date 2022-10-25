https://news.day.az/officialchronicle/1506204.html Президент Ильхам Алиев: Успехи Казахстана очень радуют Азербайджан как братскую страну
Президент Ильхам Алиев: Успехи Казахстана очень радуют Азербайджан как братскую страну
Успехи Казахстана очень радуют Азербайджан как братскую страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника страны.
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