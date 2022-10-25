Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению электроснабжения в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации дополнительных мер, связанных с улучшением электроснабжения в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.