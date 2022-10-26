https://news.day.az/officialchronicle/1506486.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XIII Съезда писателей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XIII Съезда писателей Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики направил обращение участникам XIII Съезда писателей Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре