https://news.day.az/officialchronicle/1506535.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного центра Низами Гянджеви
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного центра Низами Гянджеви
26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления Центра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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