Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Риши Сунаку в связи с его назначением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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