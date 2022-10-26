https://news.day.az/officialchronicle/1506599.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Риши Сунаку в связи с его назначением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре