Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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