https://news.day.az/officialchronicle/1506601.html Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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