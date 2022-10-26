https://news.day.az/officialchronicle/1506609.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством
Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.
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