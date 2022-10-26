https://news.day.az/officialchronicle/1506615.html Президент Ильхам Алиев: Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер
Президент Ильхам Алиев: Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер
Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони.
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