Президент Ильхам Алиев: Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер

Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони.

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