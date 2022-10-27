Президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН

27 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН и генерального директора женевского отделения ООН Татьяну Валовую.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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