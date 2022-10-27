https://news.day.az/officialchronicle/1506857.html Внесены изменения в устав, структуру и перечень высших воинских должностей СГБ Азербайджана - УКАЗ
Внесены изменения в устав, структуру и перечень высших воинских должностей СГБ Азербайджана - УКАЗ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики", "Структуру Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики" и "Перечень высших воинских должностей в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденные Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2016 года № 724.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.
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