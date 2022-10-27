Внесены изменения в устав, структуру и перечень высших воинских должностей СГБ Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики", "Структуру Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики" и "Перечень высших воинских должностей в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденные Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2016 года № 724.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.