Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя правительства РФ

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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