https://news.day.az/officialchronicle/1507061.html Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя правительства РФ
28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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