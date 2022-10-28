https://news.day.az/officialchronicle/1507228.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура наибольшую поддержку Азербайджану вновь оказывает братская Турция
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура наибольшую поддержку Азербайджану вновь оказывает братская Турция
Сегодня в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура наибольшую поддержку Азербайджану вновь оказывает братская Турция.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника этой страны.
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