Президент Ильхам Алиев: Каждый успех могущественной Турецкой Республики мы считаем своим успехом, гордимся им

Каждый успех могущественной Турецкой Республики мы считаем своим успехом, гордимся им.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника этой страны.

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