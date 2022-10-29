https://news.day.az/officialchronicle/1507349.html Президент Ильхам Алиев поздравил Турцию по случаю национального праздника - Дня Республики - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поздравил Турцию по случаю национального праздника - Дня Республики - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Турцию по случаю национального праздника - Дня Республики.
Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице главы государства в Facebook.
На опубликованной фотографии изображены флаги Азербайджана и Турции и надпись "Национальный день Турции - День Республики. Одна нация, два государства".
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