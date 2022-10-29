Президент Ильхам Алиев поздравил Турцию по случаю национального праздника - Дня Республики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Турцию по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице главы государства в Facebook.

На опубликованной фотографии изображены флаги Азербайджана и Турции и надпись "Национальный день Турции - День Республики. Одна нация, два государства".