https://news.day.az/officialchronicle/1507356.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского дирижера Рауфа Абдуллаева с 85-летием - ФОТО
"Уважаемый Рауф Абдуллаев!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского дирижера Рауфа Абдуллаева с 85-летием - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила с 85-летием азербайджанского дирижера Рауфа Абдуллаева, который имеет большие заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Уважаемый Рауф Абдуллаев!
Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 85-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие национальной музыкальной культуры! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!
С глубоким уважением и любовью,
MEHRİBAN"
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