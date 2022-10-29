Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 29 Октября - Дня Республики Турции.

Как сообщает Day.Az, публикация сопровождена хештегами #Türkiye #29ekim #29ekimcumhuriyetbayramı.