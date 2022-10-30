https://news.day.az/officialchronicle/1507498.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Корея
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Корея
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о гибели и ранении большого числа людей в результате давки в городе Сеул.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Кореи, желаю пострадавшим исцеления",- говорится в письме.
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