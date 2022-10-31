https://news.day.az/officialchronicle/1507685.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Сочи
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Сочи
31 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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