Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Сочи

31 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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