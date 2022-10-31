Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики - Днем Революции, передаю наилучшие пожелания.

1 ноября 1954 года алжирский народ начал освободительную борьбу против колониальной политики. Несмотря на невиданную жестокость, насильственные действия и военные преступления, совершенные колониальными силами против Вашего народа, стремление алжирского народа к независимости не было подорвано, наоборот, национальное единство и солидарность стали еще сильнее.

Сегодняшний уровень отношений между нашими странами, которые связаны традиционными узами дружбы и братства, вызывает удовлетворение, и мы придаем им большое значение.

За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле. В этом контексте я хотел бы особо отметить наше основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Уверен, что азербайджано-алжирские отношения, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому алжирскому народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.