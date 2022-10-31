Президент Ильхам Алиев: За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле

За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника страны.

"1 ноября 1954 года алжирский народ начал освободительную борьбу против колониальной политики. Несмотря на невиданную жестокость, насильственные действия и военные преступления, совершенные колониальными силами против Вашего народа, стремление алжирского народа к независимости не было подорвано, наоборот, национальное единство и солидарность стали еще сильнее.

Сегодняшний уровень отношений между нашими странами, которые связаны традиционными узами дружбы и братства, вызывает удовлетворение, и мы придаем им большое значение.

За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле. В этом контексте я хотел бы особо отметить наше основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Уверен, что азербайджано-алжирские отношения, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов", - говорится в письме.