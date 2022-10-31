Президент Ильхам Алиев: Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 октября в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И конечно же, мы высоко ценим Вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трёхсторонняя встреча, которая последует немного позже, - это будет не первая наша встреча, по Вашей инициативе такие встречи проходили и, я вижу, давали очень хороший импульс процессу нормализации", - сказал глава государства.