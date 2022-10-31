https://news.day.az/officialchronicle/1507826.html Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы на основе пяти основных принципов
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы на основе пяти основных принципов
Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 октября в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
"Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - сказал глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре