Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы на основе пяти основных принципов

Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 октября в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - сказал глава государства.