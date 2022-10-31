https://news.day.az/officialchronicle/1507827.html Президент Владимир Путин о переговорах в Сочи: Целью этой встречи является обеспечение выполнения всех достигнутых договоренностей
Президент Владимир Путин о переговорах в Сочи: Целью этой встречи является обеспечение выполнения всех достигнутых договоренностей
Целью этой встречи является обеспечение выполнения всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин 31 октября в ходе двусторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
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