В Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана с Президентом России и премьер-министром Армении

31 октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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