https://news.day.az/officialchronicle/1507864.html В Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана с Президентом России и премьер-министром Армении
В Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана с Президентом России и премьер-министром Армении
31 октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре